Aggredisce titolare paninoteca e poi resiste agli agenti | arrestato a Pistoia
Pistoia, 4 dicembre 2025 – La polizia ha arrestato a Pistoia un trentenne originario della Costa d’Avorio, accusato di tentata rapina impropria, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di domenica 30 novembre, nei pressi della stazione ferroviaria, ma sono stati resi noti solo oggi. Secondo la ricostruzione, l’uomo ha aggredito il titolare di una paninoteca dopo aver preteso la preparazione di due panini, senza però che potesse pagarli. Di fronte al suo no, il commerciante è stato violentemente percosso. Ma grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti delle volanti sono riusciti a individuare il trentenne nelle immediate vicinanze e a fermarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
