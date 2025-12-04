Una serie di cartelli “informativi”, chiaramente ironici, e non firmati, sono comparsi nella notte negli angoli e nelle calli del centro storico di Venezia. Invitano chi li legge ad aprire il proprio hotel, aggirando la delibera “blocca alberghi” vigente, mettendo in uno stesso palazzo decine di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - «Aggira anche tu la blocca-alberghi». Cartelli informativi ironici comparsi a Venezia