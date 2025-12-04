Afragola 19enne accoltellato in piazza | minorenne arrestato e trasferito in comunità
Un giovane incensurato, minorenne, è stato raggiunto da un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Afragola al termine delle indagini sull’accoltellamento di un 19enne avvenuto nella notte del 24 aprile scorso in piazza Gianturco. La ricostruzione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Orari speciali di apertura – Gemar Express Afragola Via Pietro Nenni 42 ? Domenica 30 novembre ? Domenica 7 dicembre ? Aperti dalle 9:00 alle 19:30 ? Dal lunedì al sabato ? Aperti dalle 7:30 alle 19:30 ? Lunedì 8 dicembre ? Aperti dalle 9:0 - facebook.com Vai su Facebook
Afragola, 19enne accoltellato: minore arrestato per tentato omicidio - Giovane accoltellato in piazza ad Afragola (Napoli), minorenne finisce in comunità. Scrive msn.com