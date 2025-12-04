Afragola 19enne accoltellato in piazza | minorenne arrestato e trasferito in comunità

Teleclubitalia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane incensurato, minorenne, è stato raggiunto da un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Afragola al termine delle indagini sull’accoltellamento di un 19enne avvenuto nella notte del 24 aprile scorso in piazza Gianturco. La ricostruzione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

afragola 19enne accoltellato in piazza minorenne arrestato e trasferito in comunit224

© Teleclubitalia.it - Afragola, 19enne accoltellato in piazza: minorenne arrestato e trasferito in comunità

Argomenti simili trattati di recente

afragola 19enne accoltellato piazzaAfragola, 19enne accoltellato: minore arrestato per tentato omicidio - Giovane accoltellato in piazza ad Afragola (Napoli), minorenne finisce in comunità. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Afragola 19enne Accoltellato Piazza