Affittopoli reale l' inchiesta del Parlamento britannico che travolge anche William e Kate Middleton
Dopo il caso dell'ex principe Andrea, che ha vissuto per oltre 20 anni, senza pagare praticamente nulla, nel Royal Lodge, i deputati di Westminster hanno annunciato un’inchiesta urgente sull’uso di tutte le dimore della Corona britannica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
