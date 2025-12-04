Affitti brevi il Comune di Milano vieta le keybox | sanzioni fino a 400 euro
L'assemblea cittadina introduce il divieto sulle strutture usate per gli alloggi temporanei, con applicazione prevista tra un mese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
