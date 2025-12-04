Affari Tuoi Stefano De Martino smaschera il concorrente E il finale delude

Dilei.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 3 dicembre di Affari Tuoi non sono mancate, ancora una volta, grandi emozioni. Come sempre Stefano De Martino ha tenuto il polso della situazione, muovendosi con grande bravura fra confessioni private del concorrente e battute divertenti per stemperare la tensione. Affari Tuoi, Alessandro Del Veneto gioca la partita perfetta e scivola sul finale. A giocare nella puntata del 3 dicembre di Affari Tuoi, Alessandro del Veneto. Il concorrente ha iniziato il gioco con il pacco numero 10, giocando una partita particolarmente fortunata. Insieme a lui in studio la compagna Lara che l’ha sostenuto durante le sue scelte, sino ad un finale inaspettato e, per certi versi, deludente. 🔗 Leggi su Dilei.it

affari tuoi stefano de martino smaschera il concorrente e il finale delude

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino “smaschera” il concorrente. E il finale delude

