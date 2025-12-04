Affari Tuoi salvata in corner | brividi per Lucia
Lucia dall'Abruzzo è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, giovedì 4 dicembre, su Rai 1. La pacchista, originaria de L'Aquila, nella vita svolge la professione di ingegnere. Parlando della sua vita privata, invece, non ha detto di essere fidanzat ma di essere "in trattativa". In studio con lei mamma Costanza, di professione insegnante di matematica e scienze. Dopo una partita non proprio fortunata, la concorrente è arrivata a un passo dalla fine con 20 euro da una parte e 15mila dall'altra. Il dottore allora le ha offerto 5mila euro per chiudere la partita ma lei, incoraggiata anche dalla madre, ha preferito giocarsela fino alla fine rifi utando l'offerta e andando avanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
