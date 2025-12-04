Affari tuoi Lara ferma il marito | Aspetta gelo sui titoli di coda

Momenti di gelo ad Affari tuoi, a pochi secondi dai titoli di coda. L'agricoltore Alessandro, pacchista del Veneto concorrente del quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ha preso in mano l'assegno da 50mila euro, ultima offerta del Dottore. Inizia a festeggiare, canticchiando lo slogan " Soldi sicuri ", mentre la moglie Lara che lo accompagna in studio lo rimprovera contrariata: "Aspetta un attimo, aspetta un secondo mamma.". Niente da fare, Alessandro ha già deciso di accettare, avendo ancora due pacchi rossi da aprire: uno da 10mila euro e l'altro, pesante, da 100mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Lara ferma il marito: "Aspetta", gelo sui titoli di coda

