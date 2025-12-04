Toni Storm e Mina Shirakawa hanno superato Megan Bayne e Marina Shafir in un brutale Hardcore Holiday Death Match, guadagnandosi un posto nella finale del torneo per i titoli tag team femminili della AEW Un match all’insegna della violenza natalizia. L’episodio di AEW Dynamite del 3 dicembre ha ospitato una delle semifinali del torneo che incoronerà le prime campionesse di coppia femminili nella storia della federazione di Tony Khan. Le Timeless Love Bombs, reduci dalla vittoria a Full Gear 2025, avevano scelto la stipulazione del match: un Hardcore Holiday Death Match a tema natalizio che si è rivelato tanto festoso nell’estetica quanto brutale nella sostanza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Storm e Shirakawa battono Bayne e Shafir e volano ad un passo dalla storia