AEW | Lena Kross nuova stella del wrestling indipendente approda a Jacksonville

La divisione femminile della AEW si arricchisce di un nuovo talento proveniente dal circuito indipendente: secondo quanto riportato da Fightful Select, Lena Kross avrebbe firmato un contratto con la promotion di Tony Khan o sarebbe in procinto di farlo a brevissimo. Chi è Lena Kross: una carriera costruita tra Stati Uniti e Giappone. Lena Kross, 30 anni, è una wrestler australiana che nel 2025 ha mantenuto un ritmo di lavoro impressionante, disputando quasi 50 match nel circuito indipendente. La sua attività l’ha portata a lavorare per numerose promotion tra cui GCW, Deadlock Pro Wrestling, World Sport Series, Juggalo Championship Wrestling e Limitless Wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Lena Kross, nuova stella del wrestling indipendente approda a Jacksonville

