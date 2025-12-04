Aerospazio e difesa | Viaggio tra caccia droni e satelliti negli stand del settore che si fa ricco con la guerra | Gli affari crescono rapidamente
È un modello in scala uno a uno di un cacciabombardiere a dare il benvenuto ai visitatori della decima edizione dell’ Aerospace & Defense Meetings di Torino, la più importante convention internazionale dedicata all’industria aerospaziale e della difesa. Per gli organizzatori è un’edizione da record. Rispetto al 2023, ci sono oltre 3mila partecipanti (+50%) da 35 Paesi, più di 800 aziende (+35%) e oltre 300 buyer (+10%). E gli stand occupano tutto lo spazio dell’Oval coprendo oltre 17mila quadri, il 35 per cento in più rispetto alla scorsa edizione. Numeri che rispecchiano la crescita di un settore che con l’aumentare delle tensioni internazionali degli ultimi anni sembra non conoscere crisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
