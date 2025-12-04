Aeroporto di Bresso Enac smentisce voli commerciali | Nessun progetto previsto

Milano, 4 dicembre 2025 – “Non esiste nessuna richiesta né progetto che preveda di aprire l’ aeroporto di Bresso al traffico commerciale ”, ha chiarito oggi in Commissione Territorio l’amministratore unico di Enac Servizi Srl, Marco Trombetti. “Le notizie che sono state diffuse nelle scorse settimane sono infondate – ha aggiunto -. Quello che esiste è uno studio realizzato dalla Fondazione PWC Italia che ha esaminato le potenzialità di questa area per lo sviluppo di vari servizi sul territorio, come per esempio il trasporto sanitario di farmaci di nuova generazione con droni a propulsione elettrica e a idrogeno e il trasporto di organi e materiale biologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

