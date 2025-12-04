Aereo Air India precipitato la denuncia dall’Uk dopo rimpatrio salme | Corpi saturi di formalina messa a rischio salute di nostri medici legali

Secondo il documento, reso pubblico prima delle inchieste ufficiali, i corpi giunti all’obitorio pubblico di Westminster erano avvolti e impregnati di formalina in concentrazioni anomale, e deposti in bare foderate. La sostanza, ricorda la UK Health Security Agency, a livelli elevati può provocare g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Aereo Air India precipitato, la denuncia dall’Uk dopo rimpatrio salme: “Corpi saturi di formalina, messa a rischio salute di nostri medici legali”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

IndiGo, la compagnia aerea preferita dall'India, ha avviato oggi voli diretti tra Calcutta e Siem Reap, diventando la prima compagnia aerea indiana a collegare direttamente l'India alla Cambogia. I voli, operati con tre frequenze settimanali e operati con gli Airb - facebook.com Vai su Facebook

India, l'aereo precipitato ha colpito un dormitorio per studenti: «Edificio gremito durante la pausa pranzo». Si temono altre vittime - Un aereo di linea della compagnia Air India diretto a Gatwick, Londra, è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. Secondo ilmessaggero.it

Air India, il "tesoro" di gioielli in oro intatto ritrovato vicino al relitto. Un fotografo lo consegna alla polizia - Sul volo di Air India precipitato la scorsa settimana, è stato trovato un piccolo "tesoro" di gioielli in oro, del peso di quasi 820 grammi, oltre a 50mila rupie e 20 dollari, che è stato consegnato ... Come scrive ilmessaggero.it

Air India precipitato, giallo sull’ultimo dialogo tra piloti: “Perché hai spento i motori dell’aereo?”. La risposta: “Mai fatto” - Roma, 12 luglio 2025 – Emergono nuovi particolari nell’inchiesta sullo schianto dell'Air India Flight 171, avvenuto il 12 giugno scorso e costato la vita a 260 persone. quotidiano.net scrive

Aereo precipitato in India. Nessun guasto a bordo: "Sono stati spenti i motori" - 800 di Air India che il 12 giugno era in volo da soli 30 secondi fra Ahmedabad e Londra Gatwick (270 morti: 241 sull’aereo, 29 nella ... Da quotidiano.net

Aereo precipitato in India, l'esperienza del comandante Sumeet (vicino alla pensione) e i "miracoli" di chi si è salvato: è l'ora del dolore - Mentre si moltiplicano i dettagli sulle storie tragiche delle vittime: inclusa quella del comandante 60enne Sumeet Sabharwal, morto sulla soglia della pensione nella sciagura, accanto al primo ... Da leggo.it

Aereo caduto in India: recuperata una delle due scatole nere - All’indomani della tragedia del volo della compagnia Air India, precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad, gli investigatori sono riusciti a recuperare una delle due scatole ... Da unionesarda.it