Adyen e Tot | come l' Issuing trasforma la finanza B2B in Italia
(Adnkronos) – L'innovazione di Adyen risiede nella sua capacità di offrire una piattaforma finanziaria unificata e full-stack, integrando pagamenti, risk management e, in questo caso specifico, l'Issuing (l'emissione di carte) in un unico sistema globale. Questo approccio risolve le complessità che il banking tradizionale non affronta, soprattutto nel segmento B2B. Grazie a questa integrazione di . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Adyen e Tot: come l'"Issuing" trasforma la finanza B2B in Italia - Il Country Manager Gabriele Bellezze spiega il ruolo cruciale dell'emissione di carte e della tecnologia full- adnkronos.com scrive