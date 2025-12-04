Adnkronos | il libro dei fatti festeggia 35 anni da oggi in libreria la nuova edizione
Adnkronos festeggia la 35ª edizione del Libro dei Fatti, strumento imprescindibile per orientarsi tra gli eventi che hanno segnato il mondo e l'Italia tra il 2024 e il 2025. Pubblicata da Adnkronos Libri, l'''Enciclopedia dei fatti'' è disponibile da oggi in libreria. La novità principale dell'edizione 2025 è la cronologia ampliata: oltre alla tradizionale raccolta dei fatti dell'anno precedente, il volume include una cronologia aggiornata del 2025 fino al 31 ottobre, offrendo una fotografia puntuale dei principali avvenimenti nazionali e internazionali. In copertina, Giorgio Armani, Jannik Sinner, Donald Trump e Giorgia Meloni, Sergio Mattarella, Papa Leone XIII, Laura Pausini e Paola Cortellesi, i Giochi Olimpici Milano-Cortina e una immagine di guerra che richiama i conflitti in Ucraina e Palestina. 🔗 Leggi su Iltempo.it
