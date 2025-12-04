Addio Serie A ora brilla in Premier | il grande rimpianto della big italiana
I rossoneri ci avevo puntato forte, ma le aspettative hanno deluso una realtà mai trovata a Milano. Samuel Chukwueze ora è al Fulham e sta facendo letteralmente innamorare una tifoseria intera a suon di gol e prestazioni di altissimo livello. Quelle prestazione che il Milan sperava di vedere in Italia e che invece si ritrova a vedere in TV. Ma almeno il suo riscatto farà ricche le casse della società. Chukwueze sempre più leader del Fulham: che momento per il nigeriano!. È arrivato praticamente a fine mercato, con gli inglesi che quasi al photofinish hanno preso il nigeriano, con una scelta che si è rilevata subito azzeccata. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Caos in Serie D, arriva un clamoroso addio: “Lascio la presidenza” https://tinyurl.com/4dphydby - facebook.com Vai su Facebook
Psg, in salita il rinnovo di Donnarumma: addio sempre più probabile - Il portiere della Nazionale in settimana incontrerà la dirigenza del club parigino per discutere del rinnovo di ... Da sportmediaset.mediaset.it
Calciomercato, addio Dovbyk: resta in una big in Serie A - Con l’arrivo di Ferguson, l’attaccante ucraino è pronto a firmare in Serie A: la svolta Una voglia immensa di continuare il suo percorso di ... calciomercato.it scrive
Serie A, la Premier ti fa ricca: ha speso 180 milioni. E l'Arabia centra due colpi d'oro - Il giro di affari rispetto agli altri campionati è impietoso e non è un caso che i colpi più costosi, fino a questo momento, siano ... Scrive gazzetta.it
Douglas Luiz, addio Juve: torna in Premier al Nottingham Forest, affare in chiusura. Le cifre - Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. tuttosport.com scrive