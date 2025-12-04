I rossoneri ci avevo puntato forte, ma le aspettative hanno deluso una realtà mai trovata a Milano. Samuel Chukwueze ora è al Fulham e sta facendo letteralmente innamorare una tifoseria intera a suon di gol e prestazioni di altissimo livello. Quelle prestazione che il Milan sperava di vedere in Italia e che invece si ritrova a vedere in TV. Ma almeno il suo riscatto farà ricche le casse della società. Chukwueze sempre più leader del Fulham: che momento per il nigeriano!. È arrivato praticamente a fine mercato, con gli inglesi che quasi al photofinish hanno preso il nigeriano, con una scelta che si è rilevata subito azzeccata. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Addio Serie A, ora brilla in Premier: il grande rimpianto della big italiana