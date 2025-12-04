Addio leggenda! Musica in lutto se ne va un mito senza tempo

La musica americana perde una delle sue icone più luminose. Steve Cropper, chitarrista, compositore e paroliere statunitense, è morto mercoledì 3 dicembre all’età di 84 anni a Nashville, nel Tennessee. Con la sua chitarra Telecaster ha definito il celebre Memphis Sound, contribuendo a creare alcuni dei brani più iconici della soul music e del R&B americano. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla famiglia, confermando la perdita di una leggenda che ha segnato un’epoca musicale e ispirato generazioni di musicisti. Leggi anche: Dickey Betts, morto il fondatore e chitarrista degli Allman Brothers Nato il 21 ottobre 1941 nei dintorni di Dora, nel Missouri, Cropper si trasferì giovanissimo a Memphis insieme alla famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio leggenda! Musica in lutto, se ne va un mito senza tempo

Leggi anche questi approfondimenti

Addio a Nicola Pietrangeli: Roma saluta una leggenda del tennis Picture of Maurizio Riccardi Maurizio Riccardi 03 Dicembre #nicolapietrangeli - facebook.com Vai su Facebook

#Sport | Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano acortar.link/kKuDy8 Vai su X

Addio leggenda! Musica in lutto, se ne va un mito senza tempo - Steve Cropper, chitarrista, compositore e paroliere statunitense, è morto mercoledì 3 dicembre ... Riporta thesocialpost.it

Musica in lutto Addio a Jimmy Cliff, leggenda del reggae: l'icona giamaicana aveva 81 anni - Jimmy Cliff, il cantante e attore la cui voce soave ha contribuito a trasformare il reggae in un fenomeno globale, è morto all'età di 81 anni. Si legge su bluewin.ch

Lutto nella musica, addio a Ornella Vanoni, la signora della canzone italiana - Oltre 70 anni di carriera, 100 dischi e brani indimenticabili come Senza fine. Come scrive blogsicilia.it

Addio in musica a Ornella Vanoni, un talento senza fine - E' stato un addio in musica quello a Ornella Vanoni. ansa.it scrive

Addio a Bobby Hart, si è spento la leggenda dei Monkees: "Incarnava l'avventura" - Si è spento Bobby Hart, celebre paroliere e compositore statunitense, e metà del leggendario duo canoro Boyce & Hart: è morto all'età di 86 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Los Angeles. Lo riporta rainews.it

Addio a Ornella Vanoni, leggenda della musica - La notizia è stata diffusa dal sito del Corriere della Sera, secondo cui la cantante ha avuto un malore nella sua abitazione. Lo riporta corrieredellacalabria.it