Addio leggenda! Musica in lutto se ne va un mito senza tempo

La musica americana perde una delle sue icone più luminose. Steve Cropper, chitarrista, compositore e paroliere statunitense, è morto mercoledì 3 dicembre all’età di 84 anni a Nashville, nel Tennessee. Con la sua chitarra Telecaster ha definito il celebre Memphis Sound, contribuendo a creare alcuni dei brani più iconici della soul music e del R&B americano. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla famiglia, confermando la perdita di una leggenda che ha segnato un’epoca musicale e ispirato generazioni di musicisti. Leggi anche: Dickey Betts, morto il fondatore e chitarrista degli Allman Brothers Nato il 21 ottobre 1941 nei dintorni di Dora, nel Missouri, Cropper si trasferì giovanissimo a Memphis insieme alla famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

