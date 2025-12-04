Addio campionessa! Morta uno dei simboli dello sport italiano

Thesocialpost.it | 4 dic 2025

È morta oggi, nella sua casa di San Nicola Arcella, in Calabria, Mabel Bocchi, una delle più grandi atlete italiane di tutti i tempi. Aveva 72 anni ed è stata stroncata in pochi mesi da una malattia che non le ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa segna la fine di una carriera sportiva e professionale straordinaria, che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport femminile italiano. Leggi anche: Sport in lutto, Emanuela è morta a soli 34 anni Nata con un talento fisico e tecnico che la poneva avanti di decenni rispetto alle sue contemporanee, Mabel Bocchi ha saputo distinguersi non solo per le vittorie sul campo, ma anche per la sua personalità e versatilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

addio campionessa morta uno dei simboli dello sport italiano

