Addio campionessa! Morta una dei simboli dello sport italiano
– Se ne è andata a 72 anni, nella tranquillità della sua casa a San Nicola Arcella in Calabria, Mabel Bocchi, figura cardine dello sport italiano e icona indiscussa del basket femminile. Una malattia rapida e implacabile l’ha strappata alla vita in pochi mesi, chiudendo un capitolo fondamentale della storia sportiva nazionale. La notizia della sua scomparsa ha immediatamente suscitato commozione e cordoglio diffuso, segnando la fine di un percorso straordinario sia in campo sia fuori. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
