Addio a Salvini elezione in FI Parla il più giovane eletto veneto Jacopo Maltauro

Da una lunga e precoce militanza leghista a Forza Italia, con in mezzo dieci anni di attivismo politico, di cui otto in consiglio comunale a Vincenza, fino all’elezione a consigliere della regione. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Addio a Salvini, elezione in FI. Parla il più giovane eletto veneto, Jacopo Maltauro

