Addio a Renato Ferrini (nella foto), il fotografo di Alberto Tomba e del baseball, il professore – insegnava Fisica all’Itis Belluzzi – che non aveva saputo resistere al richiamo della reflex. Renatone, come lo chiamavano in tanti, aveva 88 anni. Era nato a Cesena, ma da più di mezzo secolo aveva scelto Bologna. Conobbe la moglie Graziella ai tempi dell’università, in occasione di una festa delle matricole. Non si sono più lasciati, diventando genitori di Eugenio ed Enrico. Professore, si diceva. Già, insegnava Fisica (e pure Matematica) e tra i suoi allievi più brillanti, dal punto di vista sportivo, Andrea Amici che, negli anni Novanta, era lo sprinter emergente dell’atletica italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio a Renato Ferrini, il professore-fotografo che immortalava Tomba