Addio a Renato Ferrini il professore-fotografo che immortalava Tomba
Addio a Renato Ferrini (nella foto), il fotografo di Alberto Tomba e del baseball, il professore – insegnava Fisica all’Itis Belluzzi – che non aveva saputo resistere al richiamo della reflex. Renatone, come lo chiamavano in tanti, aveva 88 anni. Era nato a Cesena, ma da più di mezzo secolo aveva scelto Bologna. Conobbe la moglie Graziella ai tempi dell’università, in occasione di una festa delle matricole. Non si sono più lasciati, diventando genitori di Eugenio ed Enrico. Professore, si diceva. Già, insegnava Fisica (e pure Matematica) e tra i suoi allievi più brillanti, dal punto di vista sportivo, Andrea Amici che, negli anni Novanta, era lo sprinter emergente dell’atletica italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Addio Renato Debertolis, funerali mercoledì 3 dicembre alle 14.30 nella chiesa di Transacqua https://www.lavocedelnordest.eu/addio-renato-debertolis-funerali-mercoledi-3-dicembre-alle-14-30-nella-chiesa-di-transacqua/ - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Renato Ferrini, il professore-fotografo che immortalava Tomba - Addio a Renato Ferrini (nella foto), il fotografo di Alberto Tomba e del baseball, il professore – insegnava Fisica ... Secondo quotidiano.net
Addio a Renato Ferrini, storico fotografo del Carlino e grande appassionato di sport - Aveva seguito Alberto Tomba su tutte le piste, fino a diventarne uno dei fotografi di riferimento, poi era diventato un punto di riferimento per la federbaseball e per la Fortitudo ... Secondo msn.com