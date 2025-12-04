Addio a Pietrangeli | Era un maestro di vita

Dalla terra rossa al cielo, "amava avere l’ultima parola e finalmente potrà dirla al Signore". L’addio a Nicola Pietrangeli, scomparso lunedì a 92 anni è un omaggio in campo, sul suo campo, alla leggenda. Pure nelle parole di Don Renzo Del Vecchio non manca l’ironia, la firma costante del Principe della racchetta. Prima cuori e abbracci tra le statue del Foro Italico, Panatta silenzioso stringe a sé i figli del capitano davanti a quella Coppa Davis 1976, poi non una parola e una carezza al feretro. Il mondo, sportivo e non solo, si toglie il cappello per il tennista che ha segnato la storia d’Italia: non manca nemmeno il principe Alberto di Monaco: "Era un uomo splendido. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Addio a Pietrangeli: "Era un maestro di vita"

