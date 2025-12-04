Addio a Mabel Bocchi stella del basket italiano

Si è spenta a 72 anni Mabel Bocchi, la più grande cestista italiana di tutti i tempi. La notizia è stata data da Federbasket. Fu campionessa d'Europa di club con la GEAS di Sesto San Giovanni, nel primo titolo continentale femminile da parte di una squadra italiana di qualsiasi disciplina sportiva. Con la maglia della Nazionale prese parte a tre edizioni dell'Europeo, ottenendo il terzo posto nell'edizione italiana del 1974, e una del campionato mondiale, nel 1975 in Colombia. Mabel fu tra le prime sportive italiane a porre all'attenzione pubblica il tema della disparità di trattamento economico tra giocatori professionisti uomini e le donne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Mabel Bocchi, stella del basket italiano

