Addio a Mabel Bocchi l’icona che cambiò il basket italiano | ‘La più grande di sempre’

Mabel Bocchi, una carriera irripetibile: 8 Scudetti e la Coppa Campioni. Il mondo dello sport piange la scomparsa di Mabel Bocchi, icona assoluta del basket femminile italiano. Aveva 72 anni e per tutti è stata la più grande cestista italiana di sempre, come ribadito dalla Federazione e dalla Lega Basket. Con la GEAS di Sesto San Giovanni, negli anni Settanta, ha scritto pagine storiche non solo del basket ma dello sport italiano: 8 scudetti in 9 stagioni, una Coppa Italia e soprattutto la Coppa Campioni, primo titolo europeo femminile conquistato da una squadra italiana in qualsiasi disciplina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

