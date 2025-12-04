Addio a Mabel Bocchi la più grande cestista italiana pioniera dello sport femminile amò un Masai

Il mondo del basket italiano piange la scomparsa di Liliana Mabel Bocchi, morta questa mattina a San Nicola Arcella, in Calabria, all'età di 72 anni. Una malattia grave l'ha portata via in pochi mesi. Nata a Parma nel 1953 da madre argentina (da cui il nome Mabèl), Mabel è cresciuta ad Avellino e poi si è trasferita a Milano. Molti la considerano la più grande giocatrice di basket italiana di tutti i tempi, capace di dominare sui campi nazionali e internazionali per oltre dieci anni. La sua carriera è iniziata giovanissima nel 1968 con la squadra di Avellino, che ha subito portato in Serie A. Ma la vera svolta è arrivata nel 1969, quando a soli 18 anni è passata al Geas Sesto San Giovanni.

