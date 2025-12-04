Addio a Mabel Bocchi la più grande cestista italiana di sempre | aveva 72 anni

Il basket italiano perde una delle sue figure più luminose. Mabel Bocchi, icona assoluta della pallacanestro femminile azzurra e considerata da molti la più grande giocatrice italiana di tutti i tempi, è morta all’età di 72 anni. A darne notizia sono state fonti della Federazione Italiana Pallacanestro, ricordando il suo ruolo centrale nella crescita sportiva e culturale del movimento femminile. Chi è Mabel Bocchi. Nata a Parma il 19 marzo 1952, Mabel Bocchi è stata un’autentica pioniera: ala forte talentuosa, potente fisicamente e dotata di un’intelligenza cestistica fuori dal comune, ha dominato la scena nazionale negli anni Settanta, diventando un punto di riferimento per un intero movimento che all’epoca cercava visibilità e riconoscimento. 🔗 Leggi su Open.online

