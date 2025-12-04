Addio a Mabel Bocchi la leggenda del basket italiano aveva 72 anni

Webmagazine24.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Addio a Mabel Bocchi, "probabilmente la più famosa giocatrice di basket italiana di tutti i tempi": aveva 72 anni. Lo annuncia la Federbasket dal suo sito.  "Campione d'Europa di club con la Geas di Sesto San Giovanni (l'attuale Women Euroleague) nel 1978, primo titolo continentale femminile da parte di una squadra italiana di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

addio mabel bocchi leggendaAddio Mabel Bocchi, icona del basket e volto Rai: le cause della morte e la malattia - La leggenda del basket italiano e conduttrice negli anni ’80 de la Domenica Sportiva è scomparsa oggi all’età di 72 anni: la notizia delle ultime ore. Come scrive libero.it

Addio a Mabel Bocchi: morta a 72 anni la leggenda del basket italiano che amava i cani e si batteva per i diritti delle atlete - Si è spenta a 72 anni Mabel Bocchi, tra le più grandi cestiste italiane. Segnala greenme.it

addio mabel bocchi leggendaAddio a Mabel Bocchi, leggenda del basket femminile italiano: aveva 72 anni - Nata a Parma nel 1953, Mabel Bocchi è considerata la più grande cestista italiana di tutti i tempi. Secondo tg.la7.it

addio mabel bocchi leggendaAddio a Mabel Bocchi, il basket italiano piange una leggenda - Mabel Bocchi, figura storica del basket femminile italiano, è scomparsa lasciando un vuoto profondo nel mondo dello sport nazionale. Riporta it.blastingnews.com

addio mabel bocchi leggendaAddio a Mabel Bocchi, la leggenda del basket italiano aveva 72 anni - (Adnkronos) – Addio a Mabel Bocchi, “probabilmente la più famosa giocatrice di basket italiana di tutti i tempi”: aveva 72 anni. Lo riporta pianetagenoa1893.net

addio mabel bocchi leggendaAddio a Mabel Bocchi, leggenda del basket femminile. Aveva 72 anni - È morta questa mattina in calabria la pioniera della pallacanestro ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Mabel Bocchi Leggenda