Addio a Luchini il massaggiatore del Grifo | il ricordo della sindaca Ferdinandi e del sottosegretario Prisco

Perugiatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Renzo Luchini, storico massaggiatore dell’AC Perugia, figura di riferimento per il nostro calcio e per l’intera comunità cittadina”: hanno affermato la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore Pierluigi Vossi dopo la scomparsa di Luchini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

addio a luchini il massaggiatore del grifo il ricordo della sindaca ferdinandi e del sottosegretario prisco

© Perugiatoday.it - Addio a Luchini, il massaggiatore del Grifo: il ricordo della sindaca Ferdinandi e del sottosegretario Prisco

Leggi anche questi approfondimenti

addio luchini massaggiatore grifoAddio al mitico Renzo Luchini: il Grifo piange lo storico massaggiatore - Lo storico massaggiatore del Grifo è deceduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre dopo aver combattuto una feroce malattia, che negl ... Da corrieredellumbria.it

addio luchini massaggiatore grifoAddio a Renzo Luchini - Il mondo dello sport umbro e in particolare Perugia piange Renzo Luchini. rainews.it scrive

Mourning. Farewell to Renzo Luchini, 60 years at Grifo. The historic masseur has passed away. - Ha lavorato con i calciatori per più di mezzo secolo, ha vissuto i momenti più belli e quelli più tristi. Segnala sport.quotidiano.net

addio luchini massaggiatore grifoIl lutto. Addio Renzo Luchini, 60 anni al Grifo. Si è spento lo storico massaggiatore - Una di quelle partite che ha vissuto pienamente, con il cuore biancorosso, per decenni. Come scrive msn.com

addio luchini massaggiatore grifoIl Perugia piange Renzo Luchini, per oltre mezzo secolo colonna del Grifo - Perde Renzo Luchini, scomparso all’età di 80 anni compiuti il 25 ottobre scorso. Da umbria24.it

addio luchini massaggiatore grifoDa Cosmi a Gaucci, il mondo del Grifo ricorda Luchini: «Se ne va un pilastro di Perugia» - di Carlo Forciniti La scomparsa dello storico massaggiatore del Perugia, Renzo Luchini, ha idealmente unito il Perugia di ieri e di oggi. Si legge su umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Luchini Massaggiatore Grifo