Addio a Liliana Mabèl Bocchi morta a 72 anni la stella del basket femminile italiano vincitrice di 8 scudetti e della Coppa dei Campioni nel 1978

Mabèl Bocchi, leggendaria cestista italiana ma anche giornalista e sindacalista, è morta oggi nella sua casa calabrese di San Nicola Arcella (Cosenza) Si è spenta a 72 anni nella casa calabrese di San Nicola Arcella Liliana "Mabèl" Bocchi, una delle più grandi giocatrici di basket di tutti i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Liliana Mabèl Bocchi, morta a 72 anni la stella del basket femminile italiano, vincitrice di 8 scudetti e della Coppa dei Campioni nel 1978

