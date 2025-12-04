Addio a Liliana Mabèl Bocchi morta a 72 anni la stella del basket femminile italiano vincitrice di 8 scudetti e della Coppa dei Campioni nel 1978

Ilgiornaleditalia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mabèl Bocchi, leggendaria cestista italiana ma anche giornalista e sindacalista, è morta oggi nella sua casa calabrese di San Nicola Arcella (Cosenza) Si è spenta a 72 anni nella casa calabrese di San Nicola Arcella Liliana "Mabèl" Bocchi, una delle più grandi giocatrici di basket di tutti i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

addio a liliana mab232l bocchi morta a 72 anni la stella del basket femminile italiano vincitrice di 8 scudetti e della coppa dei campioni nel 1978

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Liliana Mabèl Bocchi, morta a 72 anni la stella del basket femminile italiano, vincitrice di 8 scudetti e della Coppa dei Campioni nel 1978

Leggi anche questi approfondimenti

addio liliana mab232l bocchiAddio a Mabel Bocchi, la donna che ha cambiato il basket (e la tv) italiana - Dalla palla a spicchi alla tv: Mabel Bocchi è stata campionessa, attrice e prima commentatrice tecnica donna alla Domenica Sportiva, battendosi per dignità e riconoscimento delle sportive. famigliacristiana.it scrive

BASKET Addio a Mabel Bocchi, partecipò alla 24 Ore di Lodi - LUTTO Se ne va a 72 anni l’ex azzurra stella del Geas Sesto San Giovanni con cui vinse otto scudetti e una storica Coppa dei Campioni ... Come scrive ilcittadino.it

Addio a Mabel Bocchi: leggenda del basket femminile italiano: aveva 72 anni - ] ... Da pianetazzurro.it

Addio a Mabel Bocchi, leggenda del basket e dello sport femminile - Ha vinto 8 scudetti con la Geas Sesto San Giovanni ed è stata eletta miglior giocatrice del mondo ai Mondiali del 1975. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Liliana Mab232l Bocchi