Addio a Bambi Lazzati Il Premio Chiara piange la sua storica anima

Bambi Lazzati, storica anima del Premio Chiara e instancabile protagonista della cultura, è scomparsa nelle scorse ore. La comunicazione, diffusa dall’organizzazione del Premio, è breve e dolorosa: "Commossi e costernati comunichiamo che la nostra direttrice Bambi Lazzati ci ha lasciato". Per decenni la figura di Bambi Lazzati ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile nella promozione culturale varesina. Con un impegno capace di unire determinazione, visione e grazia personale ha trasformato il Premio Chiara in una delle realtà letterarie più autorevoli e partecipate d’Italia. Grazie a lei il Premio dedicato alla memoria di Piero Chiara è diventato un ponte tra scrittori, editori, insegnanti, studenti e istituzioni, un laboratorio permanente di idee e incontri che ha dato nuova linfa al panorama culturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Bambi Lazzati. Il Premio Chiara piange la sua storica “anima“

Leggi anche questi approfondimenti

Addio a Bambi Lazzati, direttrice del Premio Chiara. Fontana: “Lascia vuoto nella cultura varesina” milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

L’addio a Bambi Lazzati, anima instancabile del Premio Chiara e guida insostituibile. #premiochiara - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Bambi Lazzati, direttrice e anima del Premio Chiara - Il panorama culturale varesino è in lutto per la scomparsa all'età di 77 anni di Bambi Lazzati, direttrice e anima del Premio Chiara. Come scrive msn.com

Addio a Bambi Lazzati, instancabile animatrice della cultura varesina e madrina del Premio Chiara - Festival del Racconto, di cui è stata la vera e propria anima pulsante fin dal 1989 ... Lo riporta varesenews.it

Addio a Bambi Lazzati, anima del Premio Chiara e grande divulgatrice culturale - Varese piange la perdita di Maria Federica Bambi Lazzati, storica direttrice del Premio Letterario Piero Chiara e figura di spicco della vita culturale locale e nazionale. Da varese7press.it

Sabato i funerali di Bambi Lazzati. Il direttivo del Premio Chiara: «Addio a un pilastro della comunità varesina, insubrica e italiana» - Si terranno il 6 dicembre alle ore 10:45, nella Basilica di San Vittore, le esequie della direttrice e anima del premio letterario che ha reso grande la cultura varesina nel mondo: «È stata il nostro ... Scrive varesenoi.it

Si è spenta Bambi Lazzati, l'anima del Premio Chiara - Si è spenta Bambi Lazzati, anima del Premio Chiara, premio letterario intitolato allo scrittore Piero Chiara fondato a Varese. Segnala rainews.it

«Bambi Lazzati ci ha lasciato»: quelle parole che nessuno avrebbe mai voluto sentire. «Sei stata la nostra scintilla d'energia» - La "direttrice" non ha rappresentato soltanto l'insostituibile colonna portante del Premio Chiara, simbolo della ... Lo riporta varesenoi.it