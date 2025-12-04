Adamant niente panico Santiago | Momento duro ma sono certo che passerà

Non vuole sentire parlare di crisi, Ramiro Santiago, l’esterno argentino dell’ Adamant apparso in calo nelle ultime tre o quattro uscite rispetto ad un buon avvio di stagione. Anche a Pistoia, nella sfida con Quarrata, la ‘combo guard’ biancazzurra ha fornito una prestazione sotto le attese, chiudendo con un deludente 212 dal campo e con appena 7 punti segnati. "Sto attraversando un periodo difficile nella mia vita personale e le mie prestazioni ne stanno risentendo – confessa Ramiro –, ma una cosa che non farò mai è smettere di essere aggressivo, darò sempre tutto me stesso per questa città, questa squadra e questa comunità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

