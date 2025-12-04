Ad Antonello Perillo il premio Memorial Carlo Iuliano
Va ad Antonello Perillo, condirettore nazionale della TgR Rai, il premio giornalistico Memorial “Carlo Iuliano”. La cerimonia dell’edizione 2025 si terrà domani, venerdì 5 dicembre, alle 17, nel castello Pignatelli di Montecalvo Irpino (Avellino). La manifestazione – si ricorda in una nota – promossa dal comitato italiano fair play presieduto dall’avvocato Franco Campana, e fortemente voluta dalla famiglia Iuliano, è nata per celebrare la figura umana e professionale dell’indimenticato giornalista partenopeo attraverso il ricordo dei colleghi che lo hanno conosciuto, seguendone l’esempio e gli insegnamenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Memorial Carlo Iuliano, premio ad Antonello Perillo - Antonello Perillo, vicedirettore nazionale della testata Tg3, è il vincitore dell'edizione 2025 del Memorial Carlo Iuliano, dedicato dalla moglie Anna e dalla figlia ... Come scrive ilmattino.it
TgR Rai, il napoletano Antonello Perillo diventa condirettore - In consiglio di amministrazione, in nuovi direttori di testata della Rai hanno illustrato i piani editoriali e indicato le squadre dei vicedirettori. Scrive ilmattino.it