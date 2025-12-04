Acquisto di sostanze anabolizzanti via web perquisiti appassionati di bodybuilding nel Torinese
Alcuni appassionati di bodybuilding di Torino e provincia sono stati perquisiti dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni sanità (Nas), dai comandi territoriali e dalla sezione criptovalute del nucleo antisofisticazione monetaria nella mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre 2025, nell'ambito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
