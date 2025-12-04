Nel mercato dell’auto esiste un calendario non scritto che gli addetti ai lavori conoscono bene. E, da anni, un punto fermo rimane immutato: dicembre è il mese migliore per chi decide di acquistare un’auto nuova. Non è questione di tradizione o suggestione natalizia, ma di dinamiche economiche misurabili, confermate dai report delle principali società di analisi del settore. Queste, nelle loro rilevazioni stagionali, certificano come gli sconti medi applicati dai concessionari europei raggiungano il loro picco proprio nell’ultimo mese dell’anno. Per quale ragione è il momento topico per comprare l’auto nuova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Acquistare un'auto nuova: perché dicembre è il mese migliore