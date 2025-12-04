Acireale l’opposizione insorge | Contributo da 150mila euro per un progetto su immobile del sindaco
Ad Acireale si accende lo scontro politico dopo la pubblicazione della determina sindacale n. 126 del 28 novembre 2025. L’atto, firmato dal sindaco Roberto Barbagallo, concede un contributo di 150.000 euro per la realizzazione del progetto “Il Giardino del Mediterraneo – Bioparco Multisensoriale”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
ACIREALE, OPPOSIZIONE CONSILIARE: CONTRIBUTO DA €150.000 AL PROGETTO DEL SINDACO ATTO INOPPORTUNO E POLITICAMENTE INACCETTABILE" (riceviamo e pubblichiamo) Rimaniamo increduli dalla determina sindacale n. 126 del 28 nov