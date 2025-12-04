Aci Inail e Regione Lombardia insieme per la riduzione degli incidenti stradali

Gazzetta.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conferenza di lancio dell'iniziativa ha rivolto l'attenzione al tema della prevenzione degli incidenti in itinere, ossia quelli che avvengono nel tragitto casa lavoro e viceversa. Numerose le iniziative pensate per le aziende, che hanno prodotto come risultato nell'ultimo anno una diminuzione delle vittime su strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

aci inail e regione lombardia insieme per la riduzione degli incidenti stradali

© Gazzetta.it - Aci, Inail e Regione Lombardia insieme per la riduzione degli incidenti stradali

Leggi anche questi approfondimenti

aci inail regione lombardia“Scegli la strada della sicurezza”: al via il nuovo progetto per la prevenzione degli incidenti stradali in Lombardia - Aci, Inail Lombardia e Regione Lombardia presentano un percorso formativo innovativo dedicato alla sicurezza stradale ... Si legge su monza-news.it

28/11/2025: Scegli la strada della sicurezza - Al direttore generale Inail, Marcello Fiori e al presidente eletto Aci, Geronimo La Russa, saranno affidate le conclusioni. Lo riporta puntosicuro.it

aci inail regione lombardiaLa Mia Auto: tutte - La conferenza di lancio dell'iniziativa ha rivolto l'attenzione al tema della prevenzione degli incidenti in itinere, ossia quelli che avvengono nel tragitto casa lavoro e viceversa. Riporta gazzetta.it

Inail, infortuni con mezzi di trasporto +9% in Lombardia - "Il dato degli infortuni occorsi a lavoratori con mezzo di trasporto ed esito mortale è in aumento del 9% nel confronto fra l'anno 2023 e 2024": lo ha detto il direttore regionale Inail Lombardia, ... Da ansa.it

Aci, 19 giugno premiazione dei Campioni Lombardi 2024 +RPT+ - Sondrio la cerimonia ufficiale di premiazione dei Campioni Lombardi 2024 dello Sport Automobilistico, sotto l'egida degli ... Si legge su ansa.it

Intesa Inail-patronati: in Lombardia indennizzi più veloci - Un protocollo d'intesa per tutelare meglio i lavoratori lombardi, renderne più rapida l'assistenza e rafforzarne il reinserimento dopo un infortunio. Riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Aci Inail Regione Lombardia