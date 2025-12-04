Aci Inail e Regione Lombardia insieme per la riduzione degli incidenti stradali

La conferenza di lancio dell'iniziativa ha rivolto l'attenzione al tema della prevenzione degli incidenti in itinere, ossia quelli che avvengono nel tragitto casa lavoro e viceversa. Numerose le iniziative pensate per le aziende, che hanno prodotto come risultato nell'ultimo anno una diminuzione delle vittime su strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aci, Inail e Regione Lombardia insieme per la riduzione degli incidenti stradali

Al via a Milano il 2/12 “Scegli la strada della sicurezza”, collaborazione tra #Inail Lombardia, ACI e Regione Lombardia. L’iniziativa mira a ridurre gli incidenti stradali con corsi di formazione e guida sicura, promuovendo la cultura della sicurezza. urly.it/31d300 Vai su X

A Milano presentato da ACI, Inail Lombardia e Regione Lombardia il progetto “Scegli la strada della sicurezza” Come si sta preparando in termini di viabilità la Regione Lombardia in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? - facebook.com Vai su Facebook

“Scegli la strada della sicurezza”: al via il nuovo progetto per la prevenzione degli incidenti stradali in Lombardia - Aci, Inail Lombardia e Regione Lombardia presentano un percorso formativo innovativo dedicato alla sicurezza stradale ... Si legge su monza-news.it

28/11/2025: Scegli la strada della sicurezza - Al direttore generale Inail, Marcello Fiori e al presidente eletto Aci, Geronimo La Russa, saranno affidate le conclusioni. Lo riporta puntosicuro.it

Inail, infortuni con mezzi di trasporto +9% in Lombardia - "Il dato degli infortuni occorsi a lavoratori con mezzo di trasporto ed esito mortale è in aumento del 9% nel confronto fra l'anno 2023 e 2024": lo ha detto il direttore regionale Inail Lombardia, ... Da ansa.it

