Achille Lauro su Lorenzo Salvetti concorrente di Amici 15 | Mi sono confrontato con la mamma era preoccupata Per me è giusto che faccia questa esperienza

Achille Lauro, durante la conferenza della finale di X-Factor 2025, ha parlato anche del suo ex concorrente Lorenzo Salvetti e della sua decisione di entrare nella scuola di Amici. Vediamo insieme cosa ci ha rivelato. Da X Factor ad Amici, Achille Lauro su Lorenzo Salvetti. Lo scorso anno Lorenzo Salvetti è stato uno dei finalisti di X Factor 2024 nel team di Achille Lauro. Pochi mesi dopo, lo stiamo vedendo ad Amici 15 entrato nella squadra di Lorella Cuccarini. Ma cosa ne pensa il suo mentore? “La mamma di Lorenzo, con cui sono rimasto in contatto, come rimango in contatto con tutti i ragazzi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Achille Lauro su Lorenzo Salvetti concorrente di Amici 15: “Mi sono confrontato con la mamma, era preoccupata. Per me è giusto che faccia questa esperienza”

