Achille Costacurta | Se non avessi commesso quegli errori non avrei capito tante cose anzi per certi versi penso | Meno male che mi è successo tutto questo a 20 anni e non a 50

Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari ripercorre la dipendenza, il tentativo di suicidio, la diagnosi di Adhd arrivata solo di recente e, anche, il difficile rapporto con un cognome ingombrante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Achille Costacurta: «Se non avessi commesso quegli errori non avrei capito tante cose, anzi per certi versi penso: “Meno male che mi è successo tutto questo a 20 anni e non a 50”»

