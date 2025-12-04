Achille Costacurta | Non uso sostanze da un anno e mezzo ma il percorso finisce quando si muore

“Ho 21 anni ma è come se avessi vissuto tre vite: non ricordo più quante volte sono finito in comunità, quanti tentativi di scappare. Non mi rendevo conto che quando cerchi di fuggire poi gli infermieri ti prendono sempre. Ma è il passato e per me ora è chiuso come un ricordo in una scatoletta. Ciò che è successo non si può più cambiare. Ciò che abbiamo davanti dipende da noi”. Lo dice Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, in una lunga intervista rilasciata a Monica Colombo e Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. Il ragazzo, 21 anni, ha avuto un’adolescenza turbolenta a causa dell’abuso di sostanze stupefacenti e psicofarmaci, con diversi ricoveri in comunità di recupero e ben sette Tso. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Achille Costacurta: “Non uso sostanze da un anno e mezzo, ma il percorso finisce quando si muore”

Argomenti simili trattati di recente

Achille Costacurta: "Hashish e fughe dalle comunità, ma non mi pento. I genitori famosi? Un peso" Vai su X

Achille Costacurta: «Ho 21 anni, sette Tso, ho vissuto tre vite. Fa parte del percorso, anche per mamma e papà» Intervista al Corsera: «Non mi drogo più. Il passato è passato. Il peso dei miei genitori? Sì, meno male che non ho fatto il calciatore. Papà lo sento - facebook.com Vai su Facebook

Achille Costacurta: “Non uso sostanze da un anno e mezzo, ma il percorso finisce quando si muore” - Oggi, dice Costacurta, “fumo ancora sigarette e dovrò smettere prima o poi. Scrive tpi.it

Achille Costacurta: «In prima liceo fumavo hashish tutti i giorni ma non mi pento di niente. I genitori famosi? Un peso. Da grande farò il contadino in Australia» - Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari: «Sette tso, le comunità e le fughe. Da corriere.it

Achille Costacurta: «Ho 21 anni, sette Tso, ho vissuto tre vite. Fa parte del percorso, anche per mamma e papà» - Papà lo sento una volta ogni due giorni, mamma meno» ... Da ilnapolista.it

Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari racconta il suo percorso tra dipendenze, tentativi di fuga e una diagnosi… - Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari racconta il suo percorso tra dipendenze, tentativi di fuga e una diagnosi che gli ha cambiato la ... Riporta novella2000.it

“Se i miei genitori hanno sofferto? Una volta con papà in autostrada gli chiedevo di correre, mi sono aggrappato urlando al finestrino… Se non avessi fatto questi errori ... - Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari si apre sulla sua lotta contro l'ADHD e le dipendenze: "Meno male che mi è successo a 20 anni" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Achille Costacurta: «Il mio percorso finirà quando sarò morto. Ho ingerito 7 boccette di metadone per farla finita, vorrei fare il contadino in Australia» - Non mi pento di niente, meglio aver sbagliato da giovane che a 50 anni». Si legge su ilmessaggero.it