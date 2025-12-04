Achille Costacurta | Ho 21 anni sette Tso ho vissuto tre vite Fa parte del percorso anche per mamma e papà

Achille Costacurta ( qui al Maradona con la maglia del Napoli ), figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari, intervistato dal Corriere della Sera a firma Monica Colombo e Monica Scozzafava. Ha 21 anni, ha avuto un’adolescenza burrascosa tra droghe e il disturbo da deficit di attenzione e iperattività che solo recentemente gli hanno diagnosticato. Achille, da quanto tempo non fa più uso di sostanze? «Da quando ho preso consapevolezza della necessità di iniziare un percorso per guardare avanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Achille Costacurta: «Ho 21 anni, sette Tso, ho vissuto tre vite. Fa parte del percorso, anche per mamma e papà»

