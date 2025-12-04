Achille Costacurta | Hashish e fughe dalle comunità ma non mi pento I genitori famosi? Un peso

Il figlio di "Billy" ex leggenda del Milan e Martina Colombari a 21 anni racconta al Corriere la sua vita fra dipendenze ed eccessi: "Ho iniziato un percorso per guardare avanti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Achille Costacurta: "Hashish e fughe dalle comunità, ma non mi pento. I genitori famosi? Un peso"

Altre letture consigliate

Achille Costacurta: «Ho 21 anni, sette Tso, ho vissuto tre vite. Fa parte del percorso, anche per mamma e papà» Intervista al Corsera: «Non mi drogo più. Il passato è passato. Il peso dei miei genitori? Sì, meno male che non ho fatto il calciatore. Papà lo sento - facebook.com Vai su Facebook

Achille Costacurta: «Sette tso, le comunità e le fughe. Ho perso amici per la droga, io sono arrivato a un passo dalla morte» Vai su X

Achille Costacurta: «In prima liceo fumavo hashish tutti i giorni ma non mi pento di niente. I genitori famosi? Un peso. Da grande farò il contadino in Australia» - Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari: «Sette tso, le comunità e le fughe. Da msn.com

La gioventù bruciata di Achille Costacurta: «Hashish, crack e sette Tso, poi ho tentato il suicidio. Così in Svizzera mi hanno salvato» - Il 21enne si racconta dopo la «rinascita» in clinica: «Mi hanno diagnosticato l'Adhd, ma non mi pento degli errori». Riporta open.online

Achille Costacurta: “A 14 anni fumavo hashish ogni giorno, ma non mi pento. Sogno di aprire un centro per disabili” - Achille Costacurta si racconta in un'intervista nella quale sostiene di non pentirsi di tutto quello che ha fatto, nonostante le conseguenze delle sue ... Segnala fanpage.it

Achille Costacurta: «Ho 21 anni, sette Tso, ho vissuto tre vite. Fa parte del percorso, anche per mamma e papà» - Papà lo sento una volta ogni due giorni, mamma meno» ... Come scrive ilnapolista.it

Achille Costacurta, nuove rivelazioni su dipendenze e genitori: "Meno male che non ho fatto il calciatore". Ed è pronto a lasciare l'Italia - Il figlio di Costacurta e Martina Colombari torna a parlare di dipendenze e Adhd: il rapporto con la famiglia, gli errori del passato e i sogni per il futuro ... Come scrive corrieredellosport.it

«Ho 21 anni ma è come se avessi vissuto tre vite»: il racconto sincero di Achille Costacurta e il peso di essere «figlio di» - Achille Costacurta oggi parla con un tono diverso rispetto al passato: più lucido, più saldo, come qualcuno che ha attraversato una tempesta lunga ma ora, pur senza ... Da ilmattino.it