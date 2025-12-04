Aceti Salutequità | Insostenibile il finanziamento Ssn aggiornare strategia

Roma, 04 dic. - (Adnkronos) - “È ormai diventato insostenibile continuare a finanziare il Servizio sanitario nazionale con risorse importanti pari, nel 2026, a circa 142 miliardi, in una modalità che potremmo definire ‘per inerzia' sulla base di vecchi modelli, vecchie situazioni e priorità, che non rispondono più alle necessità attuali del contesto epidemiologico, sociale, economico e politico. E' necessario, pertanto, aggiornare la strategia del Servizio sanitario pubblico”. Lo ha detto Tonino Aceti, presidente di Salutequità, in occasione dell'evento di presentazione, a Roma, del report ‘La programmazione sanitaria per l'equità', condotto da Salutequità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

