Acerra una speranza a Bologna per Filippo in lotta contro un tumore aggressivo Parte la mobilitazione online

Tempo di lettura: 2 minuti “ In meno di 24 ore dall’inizio della diffusione della raccolta ci state sommergendo di solidarietà. Il vostro sostegno è eccezionale e non potremo mai ringraziarvi abbastanza per ciò che state facendo”. È grande la mobilitazione attorno a Filippo Filetti, 42enne di Acerra in lotta contro un raro sarcoma. Su GoFundMe sono già stati raccolti 7.700 euro. “ Filippo – scrive la sua compagna, Cristina Druc – ieri è stato ricoverato nel reparto di chirurgia vertebrale del Rizzoli di Bologna, per essere sottoposto con estrema celerità a un intervento chirurgico di rimozione della massa”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Acerra, una speranza a Bologna per Filippo, in lotta contro un tumore aggressivo. Parte la mobilitazione online

Argomenti simili trattati di recente

Valle di Suessola.L’AVIS Comunale di San Felice a Cancello, in collaborazione con la Diocesi di Acerra e numerose associazioni del territorio, ha organizzato “AVIS in cammino: il viaggio della generosità – Muoviamo il sangue della speranza”, evento che si - facebook.com Vai su Facebook

Giornata nazionale del Ringraziamento: ad Acerra la 75ª edizione. Don Bignami, “il Giubileo è tempo di fede e di speranza” Vai su X

Diocesi: Acerra, nel fine settimana convegno ecclesiale “Pellegrini di speranza. Verso il Giubileo”. Relatori il card. Zuppi e mons. Di Donna - Questo il tema del 43° Convegno ecclesiale diocesano che si terrà dal 13 al 15 settembre ad Acerra. Da agensir.it

Filippo de Pisis e l'inaspettata bellezza delle piccole cose in mostra a Bologna - E' una pittura incastonata tra il simbolismo e la metafisica, quella di Filippo de Pisis, nella quale i soggetti più umili e banali vengono inondati da una luce nuova, che ne evidenzia l'essenza ... Segnala tgcom24.mediaset.it