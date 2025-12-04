Persecuzione ai danni dell’assessore Roberta Belletti, la corte d’appello di Ancona ha derubricato l’accusa di stalking in quella di molestie e ridotto la condanna pronunciata in primo grado per l’ex consigliere comunale Livio De Vivo (foto). La pena finale, per molestie e diffamazione, è dunque passata da un anno e un mese a una pena pecuniaria di 1.100 euro e 3mila euro alla parte civile. I fatti erano avvenuti da maggio a settembre del 2020. A maggio, durante una diretta su Facebook, l’ex consigliere aveva fatto commenti di natura sessuale nei confronti dell’assessore; poi, in un’altra circostanza, l’aveva accusata di essere "una matta, di rischiare la carcerazione e controlli da parte della Guardia di finanza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accuse sui social all’assessore. Pena ridotta per Livio De Vivo