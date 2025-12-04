Accusato di aver accoltellato un uomo fuori dal bar | imputato lascia il carcere

BRINDISI - Lascia il carcere per gli arresti domiciliari il giovane accusato di un accoltellamento avvenuto il 28 marzo 2025, fuori da un bar di Ostuni. Il 26enne ostunese era stato arrestato nel giugno scorso - dopo le indagini del commissariato, coordinate dalla procura di Brindisi - e condotto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Accusato di aver accoltellato un uomo fuori dal bar: imputato lascia il carcere

