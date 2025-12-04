Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale penale di Napoli, Nona Sezione, con la Dott.ssa Albanese a presiedere, ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per C. D. P., 46 anni, originario di San Giovanni a Teduccio. La decisione arriva in totale accoglimento delle articolate e approfondite argomentazioni giuridiche presentate dall’avvocato Massimo Viscusi, nominato difensore solo tre mesi fa. L’uomo era detenuto per accuse gravi: atti persecutori aggravati nei confronti dell’ex compagna e maltrattamenti ai danni della madre. Una doppia ordinanza cautelare era scattata dopo l’arresto in flagranza il 21 aprile, e il Tribunale del Riesame aveva già respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dal precedente difensore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accusato di atti persecutori aggravati e maltrattamenti: scarcerato un 46enne di San Giovanni a Teduccio