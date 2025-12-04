Accusa il padre di violenza sessuale poi ritratta | Non è vero volevo fargli un dispetto

«Volevo fargli un dispetto. Non è vero ciò che ho detto ai carabinieri». È iniziata e praticamente terminata poco dopo, la testimonianza come parte offesa di una 19enne che nel 2021 ha accusato il padre di violenza sessuale. All’epoca 15enne, la ragazzina si era confidata con una educatrice. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

