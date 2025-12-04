Accompagnato in comunità il minorenne accusato dell’accoltellamento di Afragola

Minorenne di Afragola collocato in comunità: gravemente indiziato dellaccoltellamento di un 19enne avvenuto ad aprile. In data 2.12 i Carabinieri della Stazione di Afragola hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di un minore di Afragola, incensurato, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. Il provvedimento scaturisce da una richiesta della Procura Minorenni all’esito di una attività d’indagine svolta dal personale della detta stazione a seguito all’accoltellamento di un diciannovenne, avvenuto nella nottata del 24 aprile u. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

