Accoltella un coetaneo sul lungomare di San Ferdinando | arrestato 17enne

4 dic 2025

Un diciassettenne di San Ferdinando è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione perchè avrebbe colpito un altro coetaneo con un’arma da punta e da taglio, di cui si era precedentemente dotato. La misura cautelare del collocamento in comunità, disposta dal. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

