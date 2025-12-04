Accesso ricerca e visione comune Come valorizzare l’innovazione secondo Mancuso Salute Donna

In un momento in cui l’innovazione corre più veloce dei sistemi chiamati a valutarla e renderla disponibile, l’accesso alle terapie resta uno dei nodi più urgenti della sanità italiana. Le tempistiche di approvazione, le differenze regionali, la fragilità degli investimenti in ricerca sono tutti elementi che contribuiscono a creare disuguaglianze nel percorso che separa il farmaco dal paziente. Su questi temi, Healthcare Policy ha parlato per Formiche.net con Anna Maria Mancuso, presidente di Salute Donna, che fa il punto sul valore dell’innovazione, sulle criticità ancora aperte e sulle priorità che dovrebbero guidare l’agenda istituzionale nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Accesso, ricerca e visione comune. Come valorizzare l’innovazione secondo Mancuso (Salute Donna)

